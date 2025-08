Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/BAB 6: Kontrolle über das Fahrzeug verloren und in die Leitplanken geprallt

Mannheim (ots)

Ein 52-jähriger Autofahrer verlor am frühen Freitagmorgen auf der A 6 bei Mannheim die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in die Leitplanken.

Der 52-Jährige war gegen 0.45 Uhr mit einem Mercedes auf dem linken Fahrstreifen der A 6 in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs. Am Autobahnkreuz Viernheim geriet er aufgrund Aquaplanings mit seinem Mercedes ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte in die dortigen Leitplanken und kam schließlich auf dem rechten der beiden Beschleunigungsstreifen der Überleitung von der A 659 zum Stehen. Der 52-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen, die jedoch keine Behandlung im Krankenhaus erforderlich machten. Seine Mitfahrerin blieb unverletzt.

Am Mercedes entstand Totalschaden, welcher auf rund 80.000 Euro geschätzt wird. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist als Unfallursache nicht angepasste Geschwindigkeit anzunehmen.

Die Unfallsachbearbeitung erfolgt durch die Autobahnpolizei Mannheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell