Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Fahrraddieb auf frischer Tat festgenommen - Zeugen- und Geschädigtenaufruf

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag meldete gegen 02:30 Uhr ein Zeuge der Polizei, dass sich zwei Männer an Fahrrädern an der Halterstelle Kirchheim/ Rohrbach zu schaffen machten. Eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Süd konnte einen der beiden Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Der 24-Jährige und sein bislang unbekannter Komplize waren zunächst auf den gestohlenen Fahrrädern auf der Bürgerstraße unterwegs gewesen. Als sie die Streife erblickten, stellte einer kurzerhand das Fahrrad ab, rannte eine Treppe in Richtung Bahnhof hinab und entkam. Der 24-Jährige konnte hingegen vorläufig festgenommen werden. Er muss sind nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten. Bei seinem Komplizen soll es sich um einen ungefähr 180 cm große Mann handeln, der dunkle, kurze Rastalocken sowie eine dunkle Hautfarbe hat.

Beide Fahrräder konnten sichergestellt werden.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder denen die betreffenden Fahrräder an der Haltestelle entwendet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221/ 3418-0 zu melden

