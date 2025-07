Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Ziegelhausen: Unfallflucht an roter Ampel - Zeugenaufruf und Geschädigte gesucht

Heidelberg (ots)

Ein Zeuge meldete sich am Dienstagnachmittag bei der Polizei, um von einem mutmaßlichen Unfall zu berichten. Gegen 16 Uhr konnte er ein Auto beobachten, das in unsicherer und auffallend langsamer Fahrweise vom Bismarckplatz in Richtung Heidelberg-Ziegelhausen unterwegs war. Dort angekommen, fuhr der Seat auf der Peterstaler Straße weiter in Richtung Wilhelmsfeld. Gegen 16:10 Uhr missachtete der bislang unbekannte Fahrer nach der Einmündung der Kleingemünder Straße eine rote Ampel. Genau zu diesem Zeitpunkt überquerte ein Mädchen auf einem Tretroller die Straße. Ob es zur Kollision zwischen dem Kind und dem Auto kam, ist bislang unklar. Das Mädchen fiel hin und das Auto, nachdem es kurz gebremst hatte, fuhr weiter. Das weinende Kind rappelte sich auf und rannte in Richtung Kleingemünder Straße davon. Das Auto setzte seine Fahrt unbeirrt fort und bog an einer Apotheke nach links in den Mühlweg ab.

Bei dem Kind soll es sich um ein 6- bis 8-jähriges Mädchen mit schulterlangen, blonden Haaren handeln. Sie trug ein blaues T-Shirt und hatte einen Tretroller bei sich.

Der mutmaßliche Unfallverursacher wird als älterer, kleiner Mann mit wenigen Haaren beschrieben, der einen Seat Altea fuhr.

Der Verkehrsdienst Heidelberg ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts einer Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen Unfallflucht.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 0621/ 174-4111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell