POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Öffentlichkeitsfahndung nach 14-Jähriger

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Unbekannte drangen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Leimen in zwei geparkte Autos ein und ließen Bargeld und Zahlungskarten mitgehen. In der Zeit zwischen Dienstag, 17.30 Uhr und Mittwoch, 6.30 Uhr verschafften sich die Unbekannten Zugang zu einem in der Straße Im Schußgarten abgestellten Chevrolet. Aus dem Fahrzeuginneren ...

mehr