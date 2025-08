Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Freilaufender Hund beißt Fahrradfahrer - Zeugenaufruf

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag gegen 18:20 Uhr lief ein Hund auf dem Hammerweg auf Höhe des Waidsees herrenlos umher und biss einen vorbeifahrenden 60-jährigen Fahrradfahrer in die linke Wade. Im Anschluss rannte der Hund in Richtung des dortigen Wohngebietes davon. Der Mann kam durch den Hundeangriff nicht zu Fall und es entstand auch kein Sachschaden. Durch den Biss wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt, weswegen er eigenständig ein nahegelegenes Krankenhaus aufsuchte.

Der Hund konnte wie folgt beschrieben werden:

- vermutlich Schäferhund, - Schulterhöhe etwa 50 cm, - trug schwarzen Brustgurt.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den bislang unbekannten Hundehalter aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall oder dem Hund mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 06201 1003-0 zu melden.

