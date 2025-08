Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis: Auto überschlägt sich und landet im Graben

Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag war ein 21-Jähriger mit einem Mercedes auf der K4105 zwischen Schönbrunn und Schwanheim unterwegs. Gegen 21 Uhr kam er in einer langgezogenen Linkskurve mit seinem Fahrzeug bei regennasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war dies die Folge einer unangepassten Geschwindigkeit.

Im weiteren Verlauf raste das Auto über einen Acker, wodurch der Airbag auslöste. Dann überquerte das Auto die K4104 und schlug an der Einmündung der K4105 zur K4104 frontal in einen Erdwall ein. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Fahrzeug auf dem Erdwall, drehte sich wieder auf die Räder zurück und rutschte rückwärts den Erdwall hinab. Schließlich kam der Mercedes mit dem Heck in einem Graben und der Fahrzeugfront Richtung Himmel am Hang zum Stehen. Wie durch ein Wunder blieb der Fahrer nach derzeitigem Stand unverletzt. Am Mercedes entstand ein Totalschaden, der mit 25.000 EUR beziffert wird. Das schwer beschädigte Fahrzeug musste mit einem Kran geborgen werden.

Das Polizeirevier Eberbach übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

