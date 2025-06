Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Ölflecken, Heimrauchmelder, Brandmeldealarm und Gefahrenbaum

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Esborn der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am Freitag, 13.06.25 um 13:34 Uhr zu größeren Benzinflecken in der Straße "Im Külken" alarmiert. Beim Eintreffen hatte eine Arbeitsmaschine offenbar Kraftstoff verloren. Die Flecken wurden mit Bindemittel abgestreut und unter den Bagger wurde ein Eimer gestellt. Die Einsatzstelle wurde anschließend an den Stadtbetrieb übergeben und der Einsatz konnte nach 50 Minuten beendet werden.

In der Nacht zu Samstag wurden die Einsatzkräfte der Löscheinheit Grundschöttel um 02:26 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in der Von-der-Recke-Straße alarmiert. Ein Fußgänger hatte den Warnton gehört und richtigerweise die Einsatzkräfte alarmiert, da auf Klingeln und Klopfen niemand reagierte. Durch die Kräfte der Feuerwehr konnte der ausgelöste Rauchmelder in der Garage vorgefunden werden. Hier lag dieser, da er sowieso der Entsorgung zugeführt werden sollte. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach 20 Minuten beendet werden.

Am Samstagmorgen wurden die Einsatzkräfte der Löscheinheiten Alt-Wetter und Volmarstein um 08:58 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einer Wohneinrichtung in der Schöntaler Straße alarmiert. Durch die eingesetzten Kräfte konnte schnell Entwarnung gegeben werden. In einem Bewohnerzimmer im ersten Obergeschoss hatte der betroffene Rauchmelder ohne ersichtlichen Grund ausgelöst. Die Einsatzstelle wurde einem Verantwortlichen übergeben und die Feuerwehr konnte den Einsatz nach 60 Minuten beenden.

Die Löscheinheit Grundschöttel wurde um 16:21 Uhr zu einem technischen Hilfeleistungseinsatz in der Straße "Im Ostholz" alarmiert. Hier hatten Anwohner einen gebrochenen Baumstamm festgestellt, welcher nunmehr drohte auf den Gehweg zu stürzen. Die Gefahr wurde mit einer Motorsäge über die Drehleiter beseitigt. Nach der Reinigung des Gehweges konnte der Einsatz nach rund 60 Minuten beendet werden.

