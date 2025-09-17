Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Schwerverletzter Motorradfahrer nach Unfall (17.09.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Zu einem Unfall ist es am Mittwoch, gegen 9:30 Uhr, auf dem Kreisverkehr der Rottweiler Straße und der Straße "Steinkirchring" gekommen. Auf der Rottweiler Straße fuhr eine 62-Jährige in den Kreisverkehr ein. Dabei räumte sie einem im Kreisverkehr befindlichen 63-jährigem Motorradfahrer die Vorfahrt nicht ein und stieß mit ihm zusammen. Durch den Aufprall stürzte der Mann und verletzte sich schwer. Ein Krankenwagen brachte ihn ins Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell