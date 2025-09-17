PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) Schwerverletzter Motorradfahrer nach Unfall (17.09.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Zu einem Unfall ist es am Mittwoch, gegen 9:30 Uhr, auf dem Kreisverkehr der Rottweiler Straße und der Straße "Steinkirchring" gekommen. Auf der Rottweiler Straße fuhr eine 62-Jährige in den Kreisverkehr ein. Dabei räumte sie einem im Kreisverkehr befindlichen 63-jährigem Motorradfahrer die Vorfahrt nicht ein und stieß mit ihm zusammen. Durch den Aufprall stürzte der Mann und verletzte sich schwer. Ein Krankenwagen brachte ihn ins Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

