Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Lastwagen verletzt Fußgängerin schwer (16.09.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Auf der Einmündung Spittel- und Seestraße hat sich am Dienstag eine 84-Jährige bei einem Unfall schwerverletzt. Ein 28-jähriger Lastwagenfahrer musste verkehrsbedingt an der Einmündung auf der Seestraße halten. Beim Anfahren bemerkte er die Seniorin nicht, welche die Seestraße von rechts nicht links querte. Der Lastwagen erfasste die Frau, die durch den Zusammenprall stürzte. Sie verletzte sich schwer und musste in einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

