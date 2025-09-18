PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) - 41-Jähriger mit über 2,8 Promille gestoppt und in Gewahrsam gebracht (17.09.2025)

Rottweil (ots)

Am Mittwochvormittag hat die Polizei in der Tuttlinger Straße einen 41-jährigen Autofahrer gestoppt, der erheblich alkoholisiert unterwegs gewesen ist.

Der Mann fiel durch eine unsichere Fahrweise auf und kam gegen 11:45 Uhr in eine Verkehrskontrolle. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,8 Promille. Eine Blutentnahme fand anschließend im Krankenhaus statt.

Während der Maßnahmen zeigte er sich unkooperativ, war mehrfach eingeschlafen und hatte starke Orientierungsschwierigkeiten. Aus Gründen der Eigen- und Fremdgefährdung verbrachten die Beamten den 41-Jährigen nach der Untersuchung in eine Gewahrsamseinrichtung.

Rückfragen bitte an:

Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1012
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren