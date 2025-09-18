Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) - 41-Jähriger mit über 2,8 Promille gestoppt und in Gewahrsam gebracht (17.09.2025)

Rottweil (ots)

Am Mittwochvormittag hat die Polizei in der Tuttlinger Straße einen 41-jährigen Autofahrer gestoppt, der erheblich alkoholisiert unterwegs gewesen ist.

Der Mann fiel durch eine unsichere Fahrweise auf und kam gegen 11:45 Uhr in eine Verkehrskontrolle. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,8 Promille. Eine Blutentnahme fand anschließend im Krankenhaus statt.

Während der Maßnahmen zeigte er sich unkooperativ, war mehrfach eingeschlafen und hatte starke Orientierungsschwierigkeiten. Aus Gründen der Eigen- und Fremdgefährdung verbrachten die Beamten den 41-Jährigen nach der Untersuchung in eine Gewahrsamseinrichtung.

