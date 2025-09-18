POL-KN: (Schramberg
Lkr. Rottweil) - Geparkter Seat Ibiza auf Parkplatz beschädigt - Polizei sucht Zeugen (17.09.2025)
Schramberg (ots)
Zwischen 10:00 Uhr und 10:10 Uhr ist am Mittwochvormittag im Wittumweg auf Höhe des Hallenbads "Badschnass" ein geparkter Seat Ibiza beschädigt worden.
Der graue Wagen stand an der Bushaltestelle, als ein bislang unbekannter Autofahrer vermutlich beim Rückwärtsausparken mit dem Heck seines Fahrzeugs die linke hintere Seite des Seats beschädigte.
Der Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schramberg unter Tel. 07422 2701-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1012
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell