POL-KN: (Schramberg

Lkr. Rottweil) - Geparkter Seat Ibiza auf Parkplatz beschädigt - Polizei sucht Zeugen (17.09.2025)

Schramberg (ots)

Zwischen 10:00 Uhr und 10:10 Uhr ist am Mittwochvormittag im Wittumweg auf Höhe des Hallenbads "Badschnass" ein geparkter Seat Ibiza beschädigt worden.

Der graue Wagen stand an der Bushaltestelle, als ein bislang unbekannter Autofahrer vermutlich beim Rückwärtsausparken mit dem Heck seines Fahrzeugs die linke hintere Seite des Seats beschädigte.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schramberg unter Tel. 07422 2701-0 zu melden.

