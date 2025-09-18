Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen, SBK) Unbekannter Autofahrer beschädigt Zaun und flüchtet - Zeugenaufruf (16./17.09.2025)

Villingen-Schwenningen, SBK (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 20 Uhr, bis Mittwoch, 10 Uhr hat sich in Marbach eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte einen Zaun Höhe der Hausnummer 15 und fuhr anschließend davon, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro zu kümmern.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder Angaben zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen, Tel. 07721 601-0, zu melden.

