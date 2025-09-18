PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen, SBK) Unbekannter Autofahrer beschädigt Zaun und flüchtet - Zeugenaufruf (16./17.09.2025)

Villingen-Schwenningen, SBK (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 20 Uhr, bis Mittwoch, 10 Uhr hat sich in Marbach eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte einen Zaun Höhe der Hausnummer 15 und fuhr anschließend davon, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro zu kümmern.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder Angaben zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen, Tel. 07721 601-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1010
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren