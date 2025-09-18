Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Erschrockener Autofahrer verursacht Unfall (18.09.2025)

Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz (ots)

Am Donnerstagmorgen hat ein unbekanntes Tier einen Autofahrer erschrocken, woraufhin dieser einen Unfall verursacht hat. Ein 53-jähriger Fahrer eines Renault war am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr auf der Gutenbergstraße unterwegs, als ein unbekanntes Tier die Fahrbahn überquerte. Der Mann erschrak und fuhr auf ein am Fahrbahnrand parkenden BMW auf. An beiden Autos dürfte ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 13.000 Euro entstanden sein.

