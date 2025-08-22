Feuerwehren VG Westerburg

FW VG Westerburg: Hobbywerkstatt wird Raub der Flammen - Feuerwehr verhindert Übergreifen auf Wohnhaus

Stahlhofen am Wiesensee (ots)

Bereits von weitem konnten die am Freitag, den 22.08.25 um 14:28 Uhr alarmierten Einsatzkräfte aus Stahlhofen am Wiesensee, Pottum und Höhn die Brandstelle sehen.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte wurde festgestellt, dass eine Hobbywerkstatt, welche direkt an ein Wohnhaus und Waldstück angrenzte im Vollbrand stand. Sofort stellten die Einsatzkräfte eine Wasserversorgung her und die ersten Angriffstrupps rückten mit Atemschutz und Strahlrohren zur Brandbekämpfung vor. Aufgrund der enormen Hitzeentwicklung löste bei mehreren Gasflaschen, welche in der Werkstatt gelagert waren, das Sicherheitsventil aus. Das Gas strömte aus und entzündete sich sofort.

Das Feuer wurde von mehreren Seiten von Außen bekämpft. Ein Löschangriff von Innen war wegen des zwischenzeitlich eingestürzten Daches nicht mehr möglich. Aufgrund des kräftezehrenden Einsatzes, insbesondere der Atemschutzgeräteträger, wurden die Feuerwehren aus Winnen und Oellingen zur Unterstützung hinzualarmiert. Im weiteren Verlauf kam eine Wärmebildkamera zum Einsatz, um Glutnester aufzuspüren und abzulöschen. Auch ein größerer Holzstapel musste auseinandergezogen werden, um diesen schlussendlich mit einem Wasser-Schaum Gemisch ablöschen zu können.

Zum Schutz der eingesetzten Feuerwehrkräfte wurde Anfangs der Rettungsdienst aus Rennerod eingesetzt, welcher nach einiger Zeit durch den DRK Ortsverband Westerburg abgelöst wurde.

Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Hobbywerkstatt ist komplett niedergebrannt.

Zur Sicherung einer geborgenen Acetylen-Gasflasche wurde der Gefahrstoffzug des Westerwaldkreises Teileinheit Rennerod hinzugezogen.

Eingesetzte Feuerwehren:

FEZ Westerburg, FF Stahlhofen a.W., FF Pottum, FF Höhn, FF Winnen, FF Oellingen, Atemschutzwerkstatt Höhn, Atemschutzwerkstatt Westerburg, Presseteam FF VG Westerburg, Wehrleitung VG Westerburg, Gefahrstoffzug Westerwald Teileinheit Rennerod

Weitere Hilfsorganisationen:

Rettungsdienst Rennerod, Polizei Westerburg, DRK OV Westerburg

Anzahl der Kräfte Feuerwehr:

58

