Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Polizei nimmt aggressiven Mann nach Hausfriedensbruch in Gewahrsam (18.09.2025)

Tuttlingen (ots)

Am Donnerstagabend ist es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Weimarstraße zu einer Ingewahrsamnahme gekommen.

Sicherheitsmitarbeiter meldeten gegen 20:00 Uhr einen alkoholisierten Mann, der trotz bestehenden Hausverbots auf das Gelände zurückkehrte und aggressiv gegenüber den Security-Mitarbeitern auftrat. Der 48-Jährige musste von den Sicherheitskräften fixiert werden. Bei Eintreffen der Polizei beleidigte er die Mitarbeiter weiterhin und weigerte sich, den Parkplatz zu verlassen. Die Beamten nahmen ihn schließlich in Gewahrsam.

Kurze Zeit später fiel ein weiterer Mann auf, der sich trotz mehrfacher Aufforderung weigerte, das Gelände zu verlassen, und sich provokativ in der Nähe auf eine Treppe setzte. Der 44-Jährige erhielt einen Platzverweis, dem er nach lautstarkem Protest nachkam.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell