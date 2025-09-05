Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: 33-Jährige beißt DB-Sicherheitsmitarbeiter

Oberderdingen-Flehingen (ots)

Eine 33-jährige deutsche Staatsangehörige hat am Donnerstagabend (4. September) am Haltepunkt Oberderdingen-Flehingen einen Mitarbeiter der DB-Sicherheit in den Oberarm gebissen. Der Mann wurde verletzt, konnte seinen Dienst aber fortsetzen.

Die Tatverdächtige hielt sich zuvor gemeinsam mit einem 55-jährigen deutschen Begleiter am Bahnsteig auf. Mit diesem geriet sie in Streit und wollte ihn infolgedessen daran hindern, in den Regionalexpress RE 45 einzusteigen. Dabei blockierte sie die Tür und verhinderte somit die Weiterfahrt des Zuges.

Eine Streife der DB-Sicherheit befand sich bereits im Zug und forderte die Tatverdächtige auf den Türbereich freizugeben. In der Folge kam es zu einem Streit, bei dem die 33-Jährige aggressiv wurde und einen 43-jährigen türkischen Sicherheitsmitarbeiter durch eine Jacke in den Oberarm biss. Die Streife brachte die Frau zu Boden und fixierte sie bis zum Eintreffen von Landes- und Bundespolizei.

Die Beamten nahmen die Tatverdächtige in Gewahrsam, wobei sie in Richtung der Einsatzkräfte spuckte und versuchte auch diese zu beißen. Verletzt wurde hierbei niemand.

Gegen die Frau wird nun eine Anzeige wegen Körperverletzung gefertigt. Die Bundespolizei übernimmt die Sachbearbeitung, die Ermittlungen dauern an.

