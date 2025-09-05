Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: 49-Jähriger im Zug geschlagen - Tatverdächtiger bislang unbekannt

Donnerstagabend (4. September) hat sich im RE 70 zwischen dem Mannheimer Hauptbahnhof und Mannheim-Waldhof eine körperliche Auseinandersetzung ereignet. Der Tatverdächtige ist bislang unbekannt.

Gegen 21:30 Uhr bestiegen der 49-jährige eritreische Geschädigte und der bislang unbekannte Tatverdächtige im Mannheimer Hauptbahnhof den RE70. Durch die hörbare musikalische Darbietung des Geschädigten fühlte sich der bislang unbekannte Mann gestört und es kam in der Folge zu einem Schlag mit der Hand ins Gesicht des Geschädigten.

Alarmierte Polizeikräfte trafen am Haltepunkt Mannheim-Waldhof auf den 49-Jährigen. Der Tatverdächtige hatte den Zug und den Haltepunkt bereits verlassen. Eine Fahndung im Umfeld blieb erfolglos.

Anhand einer Videoauswertung vom Mannheimer Hauptbahnhof erhielten die Beamten erste Hinweise zum Tatverdächtigen. Der Mann soll demnach zwischen 30 und 35 Jahre alt sein, trug zur Tatzeit ein helles, kariertes Hemd und eine helle Jeans. Neben schwarzen Kopfhörern führte er auch ein schwarzes Fahrrad mit. Weitere Ermittlungen dauern an.

Hinweise zum Tatverdächtigen oder weitere Aussagen zum Vorfall nimmt die Bundespolizei unter 0721 120160 oder über das Kontaktformular auf www.bundespolizei.de entgegen.

