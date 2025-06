Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 28-Jähriger bewusstlos geschlagen - Täter flüchtig

Mainz-Altstadt (ots)

Am Dienstagmorgen kam es gegen 03:30 Uhr in der Mainzer Altstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der zwei Personen verletzt wurden.

Der 28-jährige Geschädigte war gemeinsam mit einem Freund in der Hinteren Bleiche unterwegs, als er plötzlich mit einer etwa siebenköpfigen Personengruppe in Streit geriet. Im Verlauf des Konflikts wurde auf den 28-Jährigen eingeschlagen, sodass er zu Boden ging und dort kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Auch auf seinen Begleiter wurde körperlich eingewirkt, sodass er leichte Verletzungen im Kopfbereich erlitt. Nach der Tat flüchtete die Personengruppe in unbekannte Richtung.

Ein Beschuldigter soll eine kurze Jeans getragen haben und oberkörperfrei gewesen sein. Weitere Personenbeschreibungen waren zum Zeitpunkt der Sachverhaltsaufnahme nicht möglich.

Der verletzte Mann wurde vor Ort durch einen hinzugezogenen Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in ein Mainzer Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen wurde er leicht verletzt und konnte nach kurzer Zeit wieder das Krankenhaus verlassen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

