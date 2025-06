Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Streit nach Verkehrskonflikt endet in Körperverletzung und Beleidigung

Mainz-Mombach (ots)

Am Montagmorgen, 16.06.2025 kam es gegen 10:30 Uhr am Mombacher Kreisel in Mainz zu einem Streit zwischen zwei Verkehrsteilnehmern, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete.

Ausgangspunkt war eine Verkehrssituation, bei der ein Autofahrer den Fahrstreifen wechselte. Ein LKW-Fahrer, der sich dadurch genötigt fühlte, reagierte daraufhin mit Unmut. Die Situation führte zu einem Streit zwischen den beiden Fahrern.

An der nächsten Ampelanlage stieg der LKW-Fahrer aus seinem Fahrzeug aus. Er ging auf den PKW des anderen Fahrers zu, woraufhin es zu einem verbalen Wortgefecht kam. Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der auch gegen das Fahrzeug getreten wurde. Zudem wurden Beleidigungen ausgetauscht.

Unbeteiligte Bürger konnten die Streitparteien voneinander trennen und so eine weitere Eskalation verhindern.

Die beiden Beteiligten müssen sich nun wegen Körperverletzung und Beleidigung verantworten. Gegen einen der Männer wurde außerdem eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gefertigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell