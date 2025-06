POL-PPMZ: Jugendlicher mit Schlagstock auf Mainzer Brezelfest

Mainz-Altstadt (ots) - Am Freitagabend, 13.06.2025 wurden zwischen 18:00 Uhr und 23:15 Uhr vermehrt Gaststättenkontrollen im erweiterten Bereich des Mainzer Hauptbahnhofes durchgeführt. An den Kontrollen waren neben der Schutz- und Kriminalpolizei auch die Bereitschaftspolizei, der Zoll sowie Vertreter der Stadt Mainz beteiligt. Bereits am 10. April 2025 fanden ähnliche Einsätze statt, um die Sicherheit in der Region ...

mehr