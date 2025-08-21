Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Nach Leistungserschleichung in Haft

Mannheim (ots)

Mittwochvormittag (20. August) verhafteten Bundespolizisten einen polizeilich gesuchten 40-Jährigen am Mannheimer Hauptbahnhof. Zuvor nutzte der Mann den Zug ohne gültiges Ticket.

Gegen 10:20 Uhr kontrollierten die Beamten den marokkanischen Staatsangehörigen nachdem dieser den RE 4561 von Frankfurt/ Main nach Mannheim ohne gültigen Fahrausweis nutzte. Bei der polizeilichen Kontrolle stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige zudem keinen legalen Aufenthalt im Bundesgebiet begründen kann.

Weiterhin brachte eine fahndungsmäßige Überprüfung der Personalien des Mannes mehrere Ausschreibungen zu Tage. Demnach bestand gegen diesen wegen Hausfriedensbruchs ein Haftbefehl. Durch die Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 40 Euro hätte eine Haftstrafe abgewendet werden können. Den Betrag konnte der 40-Jährige nicht aufbringen und wurde einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Zudem wurde der Mann zur Ermittlung seines Aufenthaltes wegen Straftaten gegen das Aufenthaltsgesetz polizeilich gesucht.

Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Leistungserschleichung, unerlaubter Einreise in das/ unerlaubtem Aufenthalt im Bundesgebiet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell