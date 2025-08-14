PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: 47-Jähriger nach Angriff auf Polizeibeamte in Untersuchungshaft

Mannheim (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (13. August) ist es im Mannheimer Hauptbahnhof unter anderem zu einem Angriff auf Polizeibeamte gekommen. Ein 47-jähriger Mann widersetzte sich einem Platzverweis und befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Kurz nach Mitternacht bestreiften Beamte der Bundespolizei das Untergeschoss im Mannheimer Hauptbahnhof. Sie erkannten im Bereich der Toilettenanlage einen 47-jährigen polnischen Staatsangehörigen, gegen den ein Hausverbot bestand. Mehrfach wiesen sie den Mann an, den Bahnhof zu verlassen und erteilten ihm einen Platzverweis. Infolge der Weigerung verbunden mit Gegenwehr des 47-Jährigen kam es unter Widerstand zur Fesselung.

Der Transport zur Dienststelle gelang aufgrund der intensiven und anhaltenden Gegenwehr erst mit Unterstützung weiterer Beamter. Im weiteren Verlauf beleidigte er die Polizisten und verletzte drei Beamte durch gezielte Tritte. Die verletzten Polizisten konnten ihren Dienst fortsetzen.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde der Tatverdächtige am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. Der 47-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe
Daniela Busse
Telefon: 0721 12016 - 103
E-Mail: pressestelle.karlsruhe@polizei.bund.de
https://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

