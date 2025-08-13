POL-BN: Bonn-Röttgen: Verkehrskommissariat bittet um Hinweise zu flüchtigem Radfahrer nach Verkehrsunfallflucht
Bonn (ots)
Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht in Bonn-Röttgen am vergangenen Freitag (08.08.2025) und bittet um Hinweise zu einem bislang unbekannten Radfahrer.
Zeugen hatten zur Unfallzeit gegen 18:50 Uhr den Radfahrer beobachtet, der gegen ein geparktes Auto auf der Hedwig-Dransfeld-Straße gefahren war und sich anschließend von der Unfallörtlichkeit entfernt hatte. An dem Audi entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.
Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:
- Etwa 50 Jahre alt - trug ein rot/weiß gestreiftes T-Shirt, eine blaue Jeanshose, eine schwarz/weiße Kappe sowie weiße Turnschuhe - unterwegs mit einem schwarzen Fahrrad
Hinweise zu dem Radfahrer nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an vk2.bonn@polizei.nrw.de entgegen.
