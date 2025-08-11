Polizei Bonn

POL-BN: Terminhinweis: Polizei-Mobil in Alfter - Kriminalpolizei berät gemeinsam mit dem Bezirksdienst vor Ort -

Bonn (ots)

Am Donnerstag, den 14. August 2025, lädt die Bonner Polizei zu einer Beratung vor Ort nach Alfter ein. Das Polizei-Mobil steht in Alfter auf dem Hertelsplatz von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr und bietet die Möglichkeit, sich zu verschiedenen Themen wie z.B. Einbruchsschutz, Kriminalität zum Nachteil von Senioren und anderen wichtigen Anliegen zu informieren. Die Berater und Beraterinnen des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz stehen gemeinsam mit der Bezirksdienstbeamtin gerne für Fragen und Tipps zur Verfügung.

Eine Übersicht der Bezirksdienstbeamtinnen und -beamten sowie deren zuständige Bezirke finden Sie auf der Webseite der Bonner Polizei unter folgendem Link:

https://bonn.polizei.nrw/artikel/regionale-bezirksdienste-bd

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell