Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Auerberg: Verkehrskommissariat sucht Zeugen nach Unfallflucht

Bonn (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen (05.08.2025) in Bonn-Auerberg ermittelt das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand und vorliegenden Zeugenangaben war ein noch unbekannter Autofahrer auf der Straße "Auf der Josefshöhe" unterwegs. Hier soll er die Kölnstraße bei Rotlicht zeigender Ampel in Fahrtrichtung Am Josephinum überquert haben. Dabei stieß er mit dem Fahrzeug eines 34-Jährigen zusammen, der auf der Kölnstraße in Richtung Innenstadt unterwegs war.

Der 34-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Krankenhausambulanz gebracht.

Der noch unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Das von ihm genutzte Fahrzeug, ein Mietwagen, wurde wenig später im Bereich Auerberg aufgefunden und sichergestellt. Die Ermittlungen, wer den Wagen zum Unfallzeitpunkt konkret gefahren hat, dauern derzeit noch an.

Die Ermittler bitten mögliche Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell