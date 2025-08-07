PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bonn

POL-BN: Polizei-Mobil unterwegs - Bezirksdienst Bad Honnef - Aegidienberg vor Ort - Terminhinweis

Bonn (ots)

Die Beamtinnen und Beamten des Bezirksdienstes der Bonner Polizei sind in den kommenden Monaten mit dem Polizei-Mobil in verschiedenen Bezirken unterwegs und vor Ort ansprechbar.

Der nächste Termin für den Bezirk Aegidienberg findet am 13.08.2025 von 10:00 bis 13:00 Uhr am Aldi Rottbitze, Rottbitzer Straße, Bad Honnef, statt.

Eine Übersicht der Bezirksdienstbeamtinnen und -beamten sowie deren zuständige Bezirke finden Sie auf der Webseite der Bonner Polizei unter folgendem Link:

https://bonn.polizei.nrw/artikel/regionale-bezirksdienste-bd

