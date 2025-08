Polizei Bonn

POL-BN: Terminhinweis: Kriminalpolizei berät vor Ort - Polizei-Mobil in Bonn auf dem Münsterplatz

Bonn (ots)

Am kommenden Freitag, den 8. August 2025, lädt die Bonner Polizei zu einer Beratung vor Ort auf dem Münsterplatz in der Bonner Innenstadt ein. Das Polizei-Mobil steht dort von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr und bietet die Möglichkeit, sich zu verschiedenen Themen wie z.B. Einbruchsschutz, Kriminalität zum Nachteil von Senioren und anderen wichtigen Anliegen zu informieren. Die Berater des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz stehen gerne für Fragen und Tipps zur Verfügung. Es ist eine tolle Gelegenheit, sich in der Bonner Innenstadt direkt vor Ort beraten zu lassen!

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell