POL-BN: Bornheim-Walberberg: Sexualdelikt - Tatverdächtiger wurde festgenommen - Meldung -3

Bonn (ots) - Das Kriminalkommissariat 16 der Bonner Polizei fahndet öffentlich nach einem bisher unbekannten Mann, der im Verdacht steht, am 12.12.2024 in einem Juweliergeschäft in Bonn-Bad Godesberg einen Diebstahl begangen zu haben. Der Unbekannte soll nach den vorliegenden Angaben das Juweliergeschäft betreten und angegeben haben, Goldschmuck erwerben zu wollen. ...

