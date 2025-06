POL-NOM: Sichergestelltes Herrenfahrrad/Eigentümer wird gesucht !

Northeim (ots) - Northeim OT Höckelheim, Am Hasselberg, Montag, 02.06.2025, 19.35 Uhr HÖCKELHEIM (Wol) Am Montag gegen 19.35 Uhr befuhr ein 81-jähriger Mann aus Ratingen (Nordrhein-Westfalen) mit einem Auto die Straße "Am Hesselberg" aus Richtung der Northeimer Straße in Höckelheim. Ein 53-jähriger Mann aus Kassel befuhr mit einem Auto in entgegengesetzter Richtung. Aufgrund der tief stehenden Sonne übersah der ...

