POL-NOM: Von der Sonne geblendet - Unfall

Northeim (ots) - Northeim, Albert-Schweitzer-Weg, Freitag, 30.05.2025 bis Montag, 02.06.2025, 10.00 Uhr NORTHEIM (Wol) Am gestrigen Montag wurde eine beschädigte Parkplatzschranke einer örtlichen Apotheke am Albert-Schweitzer-Weg in Northeim gemeldet. Durch den Meldenden wurde bekannt, dass die Schranke am Freitag noch unbeschädigt war. Am Montagmorgen gegen 10.00 Uhr wurde die Beschädigung festgestellt. Der Schaden ...

mehr