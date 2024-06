POL-LIP: Schlangen. Radfahrer gestürzt.

Polizei Lippe

Am Mittwochabend (12.06.2024) ist ein 49-jähriger Mann aus Bad Lippspringe mit seinem Fahrrad auf der Kohlstädter Straße gestürzt und gegen eine Mauer geprallt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte er die Straße überqueren und geriet beim Überfahren des Bordsteins ins Schlingern, so dass er die Kontrolle über sein Rad verlor. Er wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht. Nach aktuellem Stand schwebt er nicht in Lebensgefahr. Ein Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Münster unterstützte die Unfallaufnahme. Die Kohlstädter Straße wurde dafür komplett für mehrere Stunden gesperrt.

