Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Parkplatzschranke beschädigt

Northeim (ots)

Northeim, Albert-Schweitzer-Weg, Freitag, 30.05.2025 bis Montag, 02.06.2025, 10.00 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am gestrigen Montag wurde eine beschädigte Parkplatzschranke einer örtlichen Apotheke am Albert-Schweitzer-Weg in Northeim gemeldet. Durch den Meldenden wurde bekannt, dass die Schranke am Freitag noch unbeschädigt war. Am Montagmorgen gegen 10.00 Uhr wurde die Beschädigung festgestellt.

Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell