Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: Kriminalpolizei ermittelt nach Pkw-Aufbrüchen in Tiefgarage - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte insgesamt neun Autos in einer Tiefgarage in der Bonner Nordstadt aufgebrochen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise möglicher Zeugen.

Bei den angegangenen Fahrzeugen, die allesamt in einer Tiefgarage in der Adolfstraße geparkt waren, wurden jeweils Seitenscheiben eingeschlagen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag (09.08.2025), 14:00 Uhr und Montag (11.08.2025), 05:30 Uhr. Was aus den Fahrzeugen letztlich entwendet worden ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen noch nicht bekannt.

Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen rund um den Tatort nimmt die Bonner Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell