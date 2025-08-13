Polizei Bonn

POL-BN: Troisdorf: Mordkommission ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

Troisdorf (ots)

Die Bonner Polizei und die Staatsanwaltschaft Bonn haben in der Nacht zu Mittwoch (13.08.2025) die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen.

Am späten Dienstagabend (12.08.2025) hatten Beamtinnen und Beamte der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises einen 59-jährigen Mann festgenommen. Nach bisherigem Sachstand soll er seine 61-jährige Ehefrau gegen 23:35 Uhr an der gemeinsamen Wohnanschrift in Troisdorf-Rotter See mit einem Messer angegriffen haben.

Nachdem die Polizei über die Rettungsleitstelle Kenntnis über den Messerangriff erhalten hatte, konnten um 23:42 Uhr am Tatort eintreffende Streifenbeamte den Rettungsdienst, die lebensgefährlich verletzte 61-jährige Frau sowie den tatverdächtigen Ehemann auf der Straße antreffen. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, wo sie aktuell intensivmedizinisch betreut wird. Der 59-Jährige wurde am Tatort festgenommen und in das Bonner Polizeipräsidium gebracht. Eine mutmaßliche Tatwaffe wurde bei ihm aufgefunden und sichergestellt.

Aufgrund der Gesamtumstände übernahm in der Nacht eine Mordkommission der Bonner Polizei unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Rainer Müller in enger Abstimmung mit Staatsanwalt Florian Geßler die weiteren Ermittlungen zu dem Geschehen. Diese dauern derzeit noch an.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell