PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: 37-Jähriger springt auf anfahrenden Regionalzug

Karlsruhe (ots)

Sonntagabend (10. August) ist ein 37-jähriger Mann bei Abfahrt eines Regionalexpresses in Karlsruhe von außen auf den Zug gesprungen. In einer ersten Befragung gab er an, dass sich sein Rucksack noch im Zug befand.

Der Regionalexpress 2 verließ den Karlsruher Hauptbahnhof gegen 18:10 Uhr am Gleis 12. Der 37-jährige deutsche Staatsangehörige befand sich zu diesem Zeitpunkt noch am Bahnsteig, um zu rauchen. Seinen Rucksack stellte er zuvor bereits in den Zug, mit dem er selbst mitfahren wollte. Als sich dessen Türen kurze Zeit später schlossen und der Zug losfuhr, sprang er auf die Kupplung am Zugende. Bereits am Ausfahrtssignal kam der Zug erneut zum Stehen und der Mann begab sich zurück auf den Bahnsteig.

Über die Kameraüberwachung im Hauptbahnhof erkannten die Beamten den Mann, der sich über den Südausgang entfernen wollte. Dort stellte ihn eine eingesetzte Streife und führte ihn den polizeilichen Maßnahmen zu.

Die genauen Hintergründe zum Sprung des Mannes auf die Kupplung des ausfahrenden Zuges sind Gegenstand der Ermittlungen.

Gegen ihn wird Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr sowie des unerlaubten Betretens eines Fahrzeuges erstattet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe
Daniela Busse
Telefon: 0721 12016 - 103
E-Mail: pressestelle.karlsruhe@polizei.bund.de
https://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 11:58

    BPOLI-KA: Widerstandshandlung im Heidelberger Hauptbahnhof

    Heidelberg (ots) - Sonntagnachmittag (10. August) ist es im Heidelberger Hauptbahnhof zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gekommen, als ein 21-jähriger Mann den Zug nach einem Fahrtausschluss verlassen musste. Nach dem Fahrtausschluss durch eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn, weigerte sich der somalische Staatsangehörige zunächst den Zug zu verlassen. Er stellte sich schlafend und kam damit auch den ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 12:07

    BPOLI-KA: Reisender wird während Toilettengang bestohlen

    Heidelberg (ots) - In der Nacht auf Donnerstag (7. August) wurde ein Reisender im Zug bestohlen. Der Geschädigte nutzte zur Tatzeit die Toilette. Gegen 1:15 befand sich der 38-jährige aus Sri Lanka stammende Geschädigte in der RB 68 auf der Fahrt von Frankfurt (Main) nach Heidelberg. Vor der Ankunft im Heidelberger Hauptbahnhof suchte der Mann die Zugtoilette auf und ließ hierbei seinen Rucksack unbeaufsichtigt ...

    mehr
  • 05.08.2025 – 08:53

    BPOLI-KA: Mann entkleidet sich am Hauptbahnhof

    Mannheim (ots) - Am Montagmittag (4. August) hat sich ein 24-Jähriger am Mannheimer Hauptbahnhof entkleidet und angedeutet ins Gleis zu springen. Bundespolizisten nahmen den Mann fest. Er wurde einer Spezialklinik zugeführt. Gegen 12 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei den 24-jährigen afghanischen Staatsangehörigen am Mannheimer Hauptbahnhof routinemäßig. Der Mann führte keine Ausweisdokumente mit sich. Zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren