BPOLI-KA: Reisender wird während Toilettengang bestohlen

Heidelberg (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (7. August) wurde ein Reisender im Zug bestohlen. Der Geschädigte nutzte zur Tatzeit die Toilette.

Gegen 1:15 befand sich der 38-jährige aus Sri Lanka stammende Geschädigte in der RB 68 auf der Fahrt von Frankfurt (Main) nach Heidelberg. Vor der Ankunft im Heidelberger Hauptbahnhof suchte der Mann die Zugtoilette auf und ließ hierbei seinen Rucksack unbeaufsichtigt zurück. Der bislang unbekannte Tatverdächtige nutzte diese Gelegenheit und entwendete das Gepäckstück unerkannt.

Nach seiner Ankunft begab sich der 38-Jährige zur Bundespolizei am Heidelberger Hauptbahnhof und erstattete Strafanzeige gegen Unbekannt wegen Diebstahls.

Die Bundespolizei rät dazu, Wertgegenstände wie Geldbörsen oder Handys immer nah am Körper zu tragen. Auch Gepäckstücke sollten nicht unbeaufsichtigt zurückgelassen werden. Bei einem Toilettengang bietet es sich an, diese mitzunehmen oder ebenfalls anwesende Reisende um die kurze Beaufsichtigung zu bitten. Täter machen sich solche Gelegenheiten der Unachtsamkeit schnell zu Nutze. Insbesondere Ferienzeiten gelten als Schwerpunkte im Bereich der Diebstahlsdelikte. Nähere Informationen zum richtigen Verhalten auf Bahnanlagen finden Sie auf der Webseite der Bundespolizei unter www.bundespolizei.de.

