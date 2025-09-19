Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen

Lkr. Rottweil) - Zwei Autos kollidieren beim Abbiegen - hoher Sachschaden (18.09.2025)

Vöhringen (ots)

Am Donnerstagabend hat sich an der Kreuzung Rosenfelder Straße / Schillerstraße ein Unfall mit hohem Sachschaden ereignet.

Gegen 17:30 Uhr hielt ein 86-jähriger Ford-Fahrer am rechten Fahrbahnrand der Rosenfelder Straße an, um anschließend nach links in die Schillerstraße abzubiegen. Ein 38 Jahre alter Mercedes-Fahrer setzte zum Überholen an und kollidierte während des Abbiegevorganges des Vordermannes mit diesem.

Der Mercedes-Benz der E-Klasse war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den beiden Wagen entstand ein Gesamtschaden von rund 18.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell