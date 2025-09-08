PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Korrektur zu 20-Jähriger verursacht Verkehrsunfall, Zwei Verletzte, einer davon schwer

Lengerich (ots)

Lengerich, Korrektur zu 20-Jähriger verursacht Verkehrsunfall Zwei Verletzte, einer davon schwer Zu der Pressemitteilung vom 08.09.2025, 11.29 Uhr gibt es eine Korrektur:

Die eingesetzten Beamten hatten den Verdacht, dass der 20-Jährige unter Einfluss von Alkohol steht. Aufgrund dessen ist eine Blutprobe angeordnet und entnommen worden.

Erstmeldung vom 08.09.2025, 11:29:

Lengerich, 20-Jähriger verursacht Verkehrsunfall Zwei Verletzte, einer davon schwer In der Nacht von Samstag (06.09.) auf Sonntag (07.09.) ist es gegen 02.50 Uhr auf der Ringeler Straße, in Höhe der Hausnummer 110, zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 20-Jähriger fuhr mit einem VW Passat auf Ringeler Straße aus Richtung In den Rietbroken kommend in Richtung Südring. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr er in Höhe der Hausnummer 110 nach rechts über den Gehweg, kollidierte mit einer Mauer und durchbrach diese. Anschließend fuhr er gegen ein Verkehrszeichen sowie eine Ampel, das Auto drehte sich dabei. Dann kam der Wagen entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der 20-jährige aus Lengerich und sein 17-jähriger Beifahrer aus Lienen wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt, der Lengericher leicht, der Lienener schwer. Bei dem Fahrer konnte während der Verkehrsunfallaufnahme ein starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden, ihm wurde eine Blutprobe entnommen, und der Führerschein wurde sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

