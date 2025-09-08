Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Pedelec-Fahrerin weicht Lkw aus und stürzt, Zeugen gesucht

Emsdetten (ots)

Am Donnerstag (04.09.) ist es im Kreuzungsbereich Borghorster Straße / Amtmann-Schipper-Straße / Voßstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde eine Pedelec-Fahrerin leicht verletzt.

Die 78-jährige Emsdettenerin fuhr gegen 09.30 Uhr mit ihrem Pedelec auf der Borghorster Straße stadtauswärts. Neben ihr fuhr ein Lkw in gleicher Richtung. An der Ampelanlage im Kreuzungsbereich mit der Amtmann-Schipper-Straße / Voßstraße fuhr der Lkw dann unvermittelt auf die rechtsseitige Abbiegespur. Die 78-Jährige musste daraufhin nach rechts ausweichen, um eine Kollision mit dem Lkw zu verhindern. Dabei stieß sie mit ihrem Rad gegen den Ampelmast und verletzte sich leicht. Das Fahrrad wurde dabei im Lenkerbereich beschädigt.

Der Lkw-Fahrer entschuldigte sich anschließend kurz bei der Radfahrerin und fuhr danach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall geben können. Der am Unfall beteiligte Lkw-Fahrer wird ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Wache in Emsdetten ist telefonisch unter der 02572/9306-4415 zu erreichen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell