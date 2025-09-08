PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Pedelec-Fahrerin weicht Lkw aus und stürzt, Zeugen gesucht

Emsdetten (ots)

Am Donnerstag (04.09.) ist es im Kreuzungsbereich Borghorster Straße / Amtmann-Schipper-Straße / Voßstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde eine Pedelec-Fahrerin leicht verletzt.

Die 78-jährige Emsdettenerin fuhr gegen 09.30 Uhr mit ihrem Pedelec auf der Borghorster Straße stadtauswärts. Neben ihr fuhr ein Lkw in gleicher Richtung. An der Ampelanlage im Kreuzungsbereich mit der Amtmann-Schipper-Straße / Voßstraße fuhr der Lkw dann unvermittelt auf die rechtsseitige Abbiegespur. Die 78-Jährige musste daraufhin nach rechts ausweichen, um eine Kollision mit dem Lkw zu verhindern. Dabei stieß sie mit ihrem Rad gegen den Ampelmast und verletzte sich leicht. Das Fahrrad wurde dabei im Lenkerbereich beschädigt.

Der Lkw-Fahrer entschuldigte sich anschließend kurz bei der Radfahrerin und fuhr danach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall geben können. Der am Unfall beteiligte Lkw-Fahrer wird ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Wache in Emsdetten ist telefonisch unter der 02572/9306-4415 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 11:53

    POL-ST: Kreis Steinfurt, Fahren unter Alkoholeinfluss, Strafanzeigen erstattet

    Kreis Steinfurt (ots) - Am Wochenende hat die Polizei mehrere Fahrzeugführer angetroffen, die unter Alkoholeinfluss mit dem Auto und in einem Fall mit dem Pedelec unterwegs waren. Ort: Rheine, Osnabrücker Straße Zeit: Freitag (05.09.), 19.50 Uhr Zeugen informierten die Polizei, dass ein Mann in Rheine mit seinem Auto in Schlangenlinien fährt. Die Beamten trafen den ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 11:34

    POL-ST: Steinfurt-Bu., Diebstähle aus Autos

    Steinfurt (ots) - Unbekannte Täter haben in Burgsteinfurt seit Mittwoch (04.09.2025) mehrere Autos aufgebrochen beziehungsweise Gegenstände aus den Wagen gestohlen. An der Straße Timmerkamp stahlen Kriminelle mehrere persönliche Gegenstände aus einem blauen Ford Tourneo. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag (06.09.2025), 22.30 Uhr und Sonntag (07.09.2025), 08.30 Uhr. Am Buchweizenkamp wurde in der Zeit zwischen ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 11:31

    POL-ST: Lienen, Einbruch in Wohnhaus, Schmuck gestohlen

    Lienen (ots) - Unbekannte Täter haben an einem Wohnhaus an der Straße Fleetenweg eine Fensterscheibe eingeschlagen und gelangten so ins Haus. Die Tat ereignete sich am Samstagnachmittag (06.09.2025) zwischen 17.00 Uhr und 19.50 Uhr. Die Täter durchsuchten die Räume und stahlen Schmuck und ein paar persönliche Gegenstände. Die Polizei ermittelt. Hinweise zu der Tat nimmt die Wache in Lengerich entgegen, Telefon ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren