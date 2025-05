Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: anderen Verkehrsteilnehmer aus dem Auto heraus mit Waffe bedroht

Bad Salzungen / Lindigshof (ots)

Ein 46jähriger Fahrzeugführer meldete am 28.05.2025 um 14:10 Uhr über den Polizeinotruf, dass er auf der L 1023 Höhe Lindigshof durch einen Verkehrsteilnehmer eines Pkw Toyota beim Überholen mit einer Waffe bedroht wurde. Die eingesetzten Kräfte konnten den Pkw Toyota in der Ortslage Bad Liebenstein stellen. Der 32jährige Fahrzeugführer aus Hessen, händigte den Beamten eine Schreckschusswaffe aus, welche er in seinem Handschuhfach mitgeführt hat. Eine Berechtigung in Form eines kleinen Waffenscheins lag hierfür vor. Nach Rücksprache mit dem Mitteiler hat dieser mit seinem Kleintransporter die L 1023 aus Marksuhl kommend in Richtung Ettenhausen befahren. Dabei habe er den hinter ihm fahrenden Pkw Toyota bemerkt, welcher sehr rücksichtslos fuhr und versuchte den Kleintransporter zu überholen. Dies war aber auf Grund der Fahrbahn- und Fahrzeugbreite nicht gefahrlos möglich. Als der Pkw den Kleintransporter dann kurz drauf in Höhe Lindigshof überholte, hielt der Fahrzeugführer einen pistolenähnlichen Gegenstand auf den 46jährigen Fahrer des Kleintransporters gerichtet, worauf dieser die Polizei informierte. Den 32 Jährigen droht nun eine Anzeige wegen Bedrohung mit Waffe und eine Überprüfung ob er noch geeignet ist eine Waffenrechtliche Erlaubnis zu haben.

