Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauschter Autofahrer

Meiningen (ots)

Am späten Dienstagabend führten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen eine Verkehrskontrolle in der Schillerstraße in Meiningen durch. Ein mit dem 33-jährigen Autofahrer durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Die Blutentnahme fand im Klinikum statt und die Weiterfahrt wurde unterbunden. Die Polizisten bearbeiten jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

