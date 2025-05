LPI-SHL: Alkoholfahrt festgestellt

Schleusingen (ots) - Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß am Dienstag gegen 11:40 Uhr beim Ausparken von einem Parkplatz am Fahrbahnrand der Christian-Juncker-Straße in Schleusingen gegen einen hinter ihm stehenden Pkw. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, verließ der Verursacher mit einem grauen VW die Unfallstelle. Eine Zeugin, die den Unfall beobachtete, gab an, dass der Fahrer ein Mann war. ...

