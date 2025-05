LPI-SHL: Radfahrer übersehen

Suhl (ots) - In der Zeit von Freitagvormittag bis Dienstagabend versuchten unbekannte Täter gewaltsam in einen in der Georg-Friedrich-Händel-Straße in Suhl geparkten weißen Skoda einzudringen. An der Beifahrertür entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro, entwendet wurde nichts. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0136199/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden. ...

mehr