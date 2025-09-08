PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Einbruch in Wohnhaus, Schmuck gestohlen

Lienen (ots)

Unbekannte Täter haben an einem Wohnhaus an der Straße Fleetenweg eine Fensterscheibe eingeschlagen und gelangten so ins Haus. Die Tat ereignete sich am Samstagnachmittag (06.09.2025) zwischen 17.00 Uhr und 19.50 Uhr. Die Täter durchsuchten die Räume und stahlen Schmuck und ein paar persönliche Gegenstände. Die Polizei ermittelt. Hinweise zu der Tat nimmt die Wache in Lengerich entgegen, Telefon 05481/9337-4515.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

