POL-ST: Lienen, Einbruch in Wohnhaus, Schmuck gestohlen
Lienen (ots)
Unbekannte Täter haben an einem Wohnhaus an der Straße Fleetenweg eine Fensterscheibe eingeschlagen und gelangten so ins Haus. Die Tat ereignete sich am Samstagnachmittag (06.09.2025) zwischen 17.00 Uhr und 19.50 Uhr. Die Täter durchsuchten die Räume und stahlen Schmuck und ein paar persönliche Gegenstände. Die Polizei ermittelt. Hinweise zu der Tat nimmt die Wache in Lengerich entgegen, Telefon 05481/9337-4515.
