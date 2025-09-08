Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall, eine Person schwer verletzt

Ibbenbüren (ots)

Am Freitagmorgen (05.09.) gegen 11.15 Uhr hat sich auf der Kreuzung Ledder Straße/Bocketaler Straße ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Ein 84-Jähriger aus Ibbenbüren fuhr mit seinem VW Golf auf der Ledder Straße in Richtung Ibbenbüren-Laggenbeck. Er wollte nach links in Richtung Brochterbeck abbiegen. Zeitgleich fuhr ein 47-jähriger Osnabrücker auf der Bocketaler Straße - aus Richtung Brochterbeck kommend.

Während des Abbiegens kollidierten der VW Gold und der Volvo des Osnabrückers auf der Kreuzung. Dabei wurde der 84-Jährige schwer verletzt. Er wurde von einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gefahren.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr reinigte im Anschluss die Fahrbahn, da die Fahrzeuge Betriebsstoffe verloren hatten. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell