PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall, eine Person schwer verletzt

Ibbenbüren (ots)

Am Freitagmorgen (05.09.) gegen 11.15 Uhr hat sich auf der Kreuzung Ledder Straße/Bocketaler Straße ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Ein 84-Jähriger aus Ibbenbüren fuhr mit seinem VW Golf auf der Ledder Straße in Richtung Ibbenbüren-Laggenbeck. Er wollte nach links in Richtung Brochterbeck abbiegen. Zeitgleich fuhr ein 47-jähriger Osnabrücker auf der Bocketaler Straße - aus Richtung Brochterbeck kommend.

Während des Abbiegens kollidierten der VW Gold und der Volvo des Osnabrückers auf der Kreuzung. Dabei wurde der 84-Jährige schwer verletzt. Er wurde von einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gefahren.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr reinigte im Anschluss die Fahrbahn, da die Fahrzeuge Betriebsstoffe verloren hatten. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt rund 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 11:25

    POL-ST: Ibbenbüren-Uffeln, alkoholisierter Rollerfahrer stürzt, schwer verletzt

    Ibbenbüren (ots) - Am Freitagabend (05.09.) gegen 18.10 Uhr ist ein 29-Jähriger aus Recke mit seinem Roller in Richtung Obersteinbeck unterwegs gewesen. In Höhe der Hausnummer 53 verlor der junge Mann die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte. Hierbei verletzte er sich schwer, und er wurde anschließend in ein Krankenhaus gefahren. Die eingesetzten Beamten ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 11:24

    POL-ST: Ibbenbüren, Audi A 6 gestohlen, Zeugen gesucht

    Ibbenbüren (ots) - In der Zeit zwischen Samstag (06.09.), 21.00 Uhr und Sonntag (07.09.), 07.00 Uhr haben Unbekannte an der Gravenhorster Straße einen grauen Audi A 6 entwendet. Der Eigentümer stellte das Fahrzeug am Samstagabend gegen 21.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 66, nahe der Brockwiesenstraße, auf dem dortigen Parkstreifen ab. Am Sonntagmorgen gegen 07.00 Uhr stellte er fest, dass der Audi nicht mehr dort ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 11:24

    POL-ST: Horstmar, Einbruch in Wohnhaus, Modeschmuck und Bargeld gestohlen

    Horstmar (ots) - Am Samstag (06.09.2025) in der Zeit von 17.00 Uhr und 21.15 Uhr sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Straße Haltern, nahe der Leerer Straße, eingebrochen. Als die Geschädigte nach Hause kam, bemerkte sie ein eingeschlagenes Fenster. Mehrere Räume im Haus waren von den Einbrechern durchwühlt worden. Gestohlen wurden Modeschmuck und Bargeld ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren