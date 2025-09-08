Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Audi A 6 gestohlen, Zeugen gesucht

Ibbenbüren (ots)

In der Zeit zwischen Samstag (06.09.), 21.00 Uhr und Sonntag (07.09.), 07.00 Uhr haben Unbekannte an der Gravenhorster Straße einen grauen Audi A 6 entwendet.

Der Eigentümer stellte das Fahrzeug am Samstagabend gegen 21.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 66, nahe der Brockwiesenstraße, auf dem dortigen Parkstreifen ab. Am Sonntagmorgen gegen 07.00 Uhr stellte er fest, dass der Audi nicht mehr dort stand. Der Wagen hat das amtliche Kennzeichen TE-MS1003.

Zeugen, die in der angegebenen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell