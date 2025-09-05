Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Hopsten (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag (04.09.), 20.20 Uhr und Freitag (05.09.), 05.45 Uhr in einen Supermarkt an der Bunte Straße eingestiegen.

Die Täter verschafften sich gewaltsam über eine Seiteneingangstür Zugang zum Verkaufsraum des Supermarkts. Dort rissen die Täter einen Monitor im Kassenbereich aus seiner Verankerung und demolierten ein Regal. Ob die Täter etwas entwendet haben, ist noch unklar.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell