Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Kita

Rheine (ots)

Am frühen Freitagmorgen (05.09.) sind Unbekannte gegen 02.00 Uhr in eine Kita an der Straße Eschendorfer Aue eingestiegen. Dabei lösten sie einen Alarm aus.

Die Täter haben sich nach ersten Erkenntnissen gewaltsam über eine Tür Zugang zur Kita verschafft. Ob die Unbekannten etwas entwendet haben, konnte bei der Anzeigenaufnahme noch nicht festgestellt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

