POL-DU: Hochfeld: Zusammenstoß beim Abbiegen - Radfahrerin verletzt

Duisburg (ots) - Trickbetrüger haben am Montag (21. Juli) zwei Seniorinnen bestohlen. Die Fälle im Detail: Gegen 14 Uhr gelangten drei bislang unbekannte Täter unter dem Vorwand, das Wasser abstellen zu müssen, in das Wohnhaus einer 81-jährigen Frau in Aldenrade. Nach "getaner Arbeit" verließen die Männer das Gebäude in Richtung Holtener Straße. Die Seniorin ...

