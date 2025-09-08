PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, 15-jähriger fährt mit Auto gegen Hauswand, Hoher Sachschaden

Greven (ots)

Am Sonntagmorgen (07.09.) erhielt die Polizei gegen kurz nach 08.00 Uhr mehrere Anrufe aufgrund eines Verkehrsunfalls in der Grabenstraße. Dort soll ein Mercedes gegen ein Haus gefahren sein. Vor Ort stellte sich folgender Unfall heraus:

Ein 15-Jähriger aus Greven hatte sich unbemerkt den Fahrzeugschlüssel seines Vaters genommen und ist mit einem Mercedes CLS losgefahren. Er ist nach ersten Erkenntnissen die Grabenstraße in Richtung Königstraße gefahren. In Höhe der Hausnummer 19 verlor er die Kontrolle des Fahrzeuges, da er rechtsseitig den Bordstein touchierte. Infolge dessen kollidierte der Mercedes zuerst frontal mit einer Straßenlaterne, im weiteren Verlauf mit der Hauswand. Danach drehte sich das Fahrzeug und prallte wieder, diesmal mit dem Heck, gegen die Fassade des gleichen Hauses.

Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten einen starken Alkoholgeruch bei dem 15-jährigen Grevener feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund ein Promille, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem ist der junge Mann nicht Besitz einer Fahrerlaubnis. Den 15-Jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Der durch den Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 13:17

    POL-ST: Hopsten, Einbruch in Lebensmittelgeschäft

    Hopsten (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag (04.09.), 20.20 Uhr und Freitag (05.09.), 05.45 Uhr in einen Supermarkt an der Bunte Straße eingestiegen. Die Täter verschafften sich gewaltsam über eine Seiteneingangstür Zugang zum Verkaufsraum des Supermarkts. Dort rissen die Täter einen Monitor im Kassenbereich aus seiner Verankerung und demolierten ein Regal. Ob die Täter etwas entwendet haben, ist noch ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 10:46

    POL-ST: Rheine, Einbruch in Kita

    Rheine (ots) - Am frühen Freitagmorgen (05.09.) sind Unbekannte gegen 02.00 Uhr in eine Kita an der Straße Eschendorfer Aue eingestiegen. Dabei lösten sie einen Alarm aus. Die Täter haben sich nach ersten Erkenntnissen gewaltsam über eine Tür Zugang zur Kita verschafft. Ob die Unbekannten etwas entwendet haben, konnte bei der Anzeigenaufnahme noch nicht festgestellt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 09:46

    POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer, 9-Jähriger leicht verletzt

    Rheine (ots) - Am Donnerstagmorgen (04.09.) ist es gegen 07.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 9-jähriger Junge leicht verletzt wurde. Eine 33-jährige Frau aus Rheine fuhr mit ihrem Hyundai Kona auf der Bühnerstraße in Richtung Ludwig-Dürr-Straße. In Höhe des Emslandgymnasiums wollte sie einen stehenden Bus überholen. In diesem Moment wollte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren