POL-ST: Greven, 15-jähriger fährt mit Auto gegen Hauswand, Hoher Sachschaden

Greven (ots)

Am Sonntagmorgen (07.09.) erhielt die Polizei gegen kurz nach 08.00 Uhr mehrere Anrufe aufgrund eines Verkehrsunfalls in der Grabenstraße. Dort soll ein Mercedes gegen ein Haus gefahren sein. Vor Ort stellte sich folgender Unfall heraus:

Ein 15-Jähriger aus Greven hatte sich unbemerkt den Fahrzeugschlüssel seines Vaters genommen und ist mit einem Mercedes CLS losgefahren. Er ist nach ersten Erkenntnissen die Grabenstraße in Richtung Königstraße gefahren. In Höhe der Hausnummer 19 verlor er die Kontrolle des Fahrzeuges, da er rechtsseitig den Bordstein touchierte. Infolge dessen kollidierte der Mercedes zuerst frontal mit einer Straßenlaterne, im weiteren Verlauf mit der Hauswand. Danach drehte sich das Fahrzeug und prallte wieder, diesmal mit dem Heck, gegen die Fassade des gleichen Hauses.

Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten einen starken Alkoholgeruch bei dem 15-jährigen Grevener feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund ein Promille, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem ist der junge Mann nicht Besitz einer Fahrerlaubnis. Den 15-Jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Der durch den Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

